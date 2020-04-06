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В Ростовской области неизвестные с оружием ограбили АЗС

В Ростовской области неизвестные с оружием ограбили АЗС
В поселке Чалтырь Ростовской области неизвестные с оружием ограбили АЗС. Преступление произошло на улице Красноармейской 7 апреля, пишет DonDay.

По данным портала, несколько человек приехали на заправку и зашли в здание АЗС. Оказавшись в помещении, они начали угрожать кассиру пистолетом и требовать деньги. Сотрудник отдал преступникам девять тысяч рублей.

Ограбив АЗС, подозреваемые покинули место происшествия. Сейчас их разыскивают правоохранители.


Фото: Sputnik

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