В Ростовской области неизвестные с оружием ограбили АЗС

В поселке Чалтырь Ростовской области неизвестные с оружием ограбили АЗС. Преступление произошло на улице Красноармейской 7 апреля, пишетПо данным портала, несколько человек приехали на заправку и зашли в здание АЗС. Оказавшись в помещении, они начали угрожать кассиру пистолетом и требовать деньги. Сотрудник отдал преступникам девять тысяч рублей.Ограбив АЗС, подозреваемые покинули место происшествия. Сейчас их разыскивают правоохранители.