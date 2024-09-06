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В Ростовской области на станции Миллерово задержали дебошира

В Ростовской области на станции Миллерово задержали дебошира
На железнодорожной станции Миллерово задержали дебошира. Информацию сообщили в УТ МВД России по СКФО 6 сентября.

Пассажирский поезд № 535 ехал по маршруту Анапа – Смоленск. В пути один из пассажиров начал вести себя неадекватно. Он бранился, мешал другим пассажирам и не реагировал на замечания.

Тогда недовольные поведением мужчины очевидцы вызвали полицию. Правоохранители задержали 47-летнего жителя Брянска. Он привлечен к административной ответственности по статье «Мелкое хулиганство». Теперь мужчина заплатит штраф от пятисот до тысячи рублей или же проведет за решеткой 20 суток.
Фото: Rostov.ru
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