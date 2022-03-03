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В Ростовской области на шахте рабочему оторвало ногу

В Ростовской области на шахте рабочему оторвало ногу
В Ростовской области 23-летнему рабочему на шахте оторвало ногу. Происшествие случилось вечером 2 марта на шахте «Дальняя» под Красным Сулином, сообщает портал Donday.

Вместе с другими горняками Филипп К. выполнял работы под землей. Ребята складывали груз на специальный конвейер. Филипп залез на движущуюся ленту и ненароком застрял ногой в отводном барабане. В результате работающая техника мгновенно оторвала конечность.

Коллеги молодого человека, ставшие невольными свидетелями чудовищного зрелища, стали звать на помощь. Пострадавшего горняка вытащили на поверхность и передали медикам. Врачи не смогли спасти ногу Филиппу и ампутировали ее выше колена.

Сейчас молодой человек находится в больнице.
Фото: Donday.
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