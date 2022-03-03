В Ростовской области на шахте рабочему оторвало ногу

Фото: Donday.

В Ростовской области 23-летнему рабочему на шахте оторвало ногу. Происшествие случилось вечером 2 марта на шахте «Дальняя» под Красным Сулином, сообщает портал Donday.Вместе с другими горняками Филипп К. выполнял работы под землей. Ребята складывали груз на специальный конвейер. Филипп залез на движущуюся ленту и ненароком застрял ногой в отводном барабане. В результате работающая техника мгновенно оторвала конечность.Коллеги молодого человека, ставшие невольными свидетелями чудовищного зрелища, стали звать на помощь. Пострадавшего горняка вытащили на поверхность и передали медикам. Врачи не смогли спасти ногу Филиппу и ампутировали ее выше колена.Сейчас молодой человек находится в больнице.