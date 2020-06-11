В Ростовской области на большой площади горит шелуха подсолнечника

Пожар разгорелся на поле в Ростовской области. ЧП случилось в районе Миллерово около 13 часов 16 июня.Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по донскому региону, недалеко от населённого пункта загорелась шелуха подсолнечника. Огонь охватил площадь в 200 квадратных метров.От места пожара к небу поднимается большой плотный столб дыма, который видно почти из всех уголков города. Пока не ясно, что стало причиной происшествия.