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В Ростовской области на большой площади горит шелуха подсолнечника

В Ростовской области на большой площади горит шелуха подсолнечника
Пожар разгорелся на поле в Ростовской области. ЧП случилось в районе Миллерово около 13 часов 16 июня.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по донскому региону, недалеко от населённого пункта загорелась шелуха подсолнечника. Огонь охватил площадь в 200 квадратных метров.
- Угрозы жилым домам нет, - добавили в спасательном ведомстве. - На месте работают восемь человек личного состава и две единицы техники.

От места пожара к небу поднимается большой плотный столб дыма, который видно почти из всех уголков города. Пока не ясно, что стало причиной происшествия.

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