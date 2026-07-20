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В Ростовской области на большой площади горит камыш

В Ростовской области на большой площади горит камыш
В Аксайском районе Ростовской области на большой площади горит камыш. Пламя вспыхнуло в станице Ольгинской 20 июля.

По предварительным данным, огонь разгорелся на улице Пролетарской, 17 около 17:30. На участке в 2 гектара загорелся камыш.

Трассу в районе пожара заволокло дымом, водители сообщают о запахе гари.

- Всего для тушения привлекли 26 человек на 9 автоцистернах РСЧС, а также 17 сотрудников МЧС на шести единицах техники, - сообщили в региональном ГУ МЧС.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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