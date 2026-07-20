В Ростовской области на большой площади горит камыш

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Аксайском районе Ростовской области на большой площади горит камыш. Пламя вспыхнуло в станице Ольгинской 20 июля.По предварительным данным, огонь разгорелся на улице Пролетарской, 17 около 17:30. На участке в 2 гектара загорелся камыш.Трассу в районе пожара заволокло дымом, водители сообщают о запахе гари.- Всего для тушения привлекли 26 человек на 9 автоцистернах РСЧС, а также 17 сотрудников МЧС на шести единицах техники, - сообщили в региональном ГУ МЧС.