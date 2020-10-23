В Ростовской области мужчину зарезали и сожгли в собственном авто

В Ростовской области мужчину убили и подожгли в его автомобиле. Происшествие случилось в Октябрьском районе в ночь на 25 октября.На дежурный пульт спасателей поступил звонок от жителей поселка Новокадамово с сообщением о том, что произошло возгорание автомобиля ВАЗ. После тушения пожарные обнаружили труп мужчины. Однако, как выяснилось позже, он погиб еще до того, как загорелось авто.- На место выезжала следственно-оперативная группа, - прокомментировал источник. - На теле погибшего обнаружены следы насильственной смерти.По информации собственного источника Rostov.ru, за несколько часов до ЧП 32-летний дончанин приехал к своей знакомой домой. Увидев при встрече, что подруга пьяна, мужчина рассердился. Слово за слово - и между ними произошел конфликт. В порыве злости женщина схватила нож и зарезала своего приятеля. Спустя какое-то время ВАЗ вместе с трупом загорелся.В настоящее время 34-летняя женщина задержана. Решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения.