В Ростовской области мужчину посадят в колонию особого режима за разбой

Фото: ростов.ру

В Ростовской области мужчина отправится в колонию особого режима за разбой. Происшествие случилось в ноябре 2023 года в селе Новоселовка Чертковского района.По данным следствия, мужчина проник ночью в дом 82-летней женщины. Пока пенсионерка спала, грабитель прокрался в ее комнату и напал на женщину. Он начал избивать беззащитную старушку. Потерпевшая получила множество ударов по всему телу. Угрожая отверткой, грабитель пытался выведать, где пенсионерка хранит деньги. Получив ответ, он забрал восемь тысяч рублей и скрылся с места преступления.Вскоре после этого жестокого грабителя задержали. Выяснилось, что это не первое его преступление. Ранее он уже был судим за нападение, грабёж и разбой. Суд приговорил его к 8 годам лишения свободы в колонии особого режима.Приговор в законную силу еще не вступил.