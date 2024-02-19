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В Ростовской области мужчине дали 13 лет колонии за убийство пенсионерки

В Ростовской области мужчине дали 13 лет колонии за убийство пенсионерки
В Ростовской области мужчине дали 13 лет колонии за убийство 71-летней женщины. Михаила Павлова признали виновным по статьям «Убийство» и «Умышленные повреждение и уничтожение чужого имущества».

Происшествие случилось в сентябре 2023 года в хуторе Терновой Милютинского района. По предварительным данным, Михаил пришел в гости к знакомой 71-летней женщине. В ходе беседы между мужчиной и женщиной возник конфликт, который перешел в драку. Михаил нанес бедной старушке множество ударов кулаком и металлическим предметом по голове и туловищу.

После чего Михаил принялся портить имущество женщины. Он повредил автомобиль, поджег рулон с сеном.

Мужчина попытался сбежать, но его задержали сотрудники полиции. В ходе расследования выявили, что подозреваемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Пенсионерка была доставлена в больницу, но из-за полученных травм она скончалась.

- Свою вину злоумышленник признал полностью, - сообщили в СУ СК по Ростовской области.

Суд назначил Павлову 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

- Приговор еще не вступил в силу, - добавили в прокуратуре
Фото: DonDay.
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