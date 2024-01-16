В Ростовской области мужчина угрожал взорвать гранату в многоэтажке

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В Семикаракорске Ростовской области 38-летний мужчина угрожал взорвать гранату в многоквартирном доме. Происшествие случилось 13 января на проспекте Бориса Куликова, 32. Об этом написал телеграм-канал «Че по Ростову?».По информации портала, мужчина вечером в квартире разговаривал по видеосвязи со знакомой. В определенный момент он показал ей боеприпас и сказал, что его взорвет. Испугавшись, женщина сразу обратилась в полицию.Прибыв на место, правоохранители и сотрудники экстренных служб эвакуировали жителей дома. Дончанин был задержан, его отвезли в отделение.- Был обнаружен, изъят и направлен на экспертизу предмет, конструктивно схожий с гранатой. Он оказался муляжом, - рассказали в ГУ МВД по Ростовской области.