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В Ростовской области мужчина, убивший 72-летнего прохожего, получил 8 лет «строгача»

В Ростовской области мужчина, убивший 72-летнего прохожего, получил 8 лет «строгача»
В Красносулинском районном суде Ростовской области осужден мужчина, убивший 72-летнего прохожего. Андрея Варавко признали виновным по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

В ходе заседания было установлено, что в апреле 2019 года подсудимый выпил и решил пройтись по улице. Дойдя до автосервиса, он наткнулся на 72-летнего мужчину. Подойдя к пожилому человеку, Варавко ударил его кулаком по голове и скрылся.

От удара мужчина потерял сознание. Его заметили прохожие и вызвали «скорую». Медики госпитализировали пострадавшего, однако спасти его не удалось.

Как сообщили в прокуратуре Ростовской области, Варавко вынесли обвинительный приговор. Убийце назначили восемь лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

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