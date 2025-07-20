В Ростовской области мужчина пытался поджечь сожительницу в ее доме

Фото: СУ СК Ростовской области

В Ростовской области зафиксирована попытка поджога женщины в её собственном жилище, совершённая её сожителем. Об этом сообщили в Следственном управлении Следственного комитета по Ростовской области.По информации следствия, инцидент произошёл 15 июля в Усть-Донецком районе. 53-летний мужчина предпринял попытку убийства своей 49-летней подруги, облив помещение бензином и вызвав возгорание при помощи зажигалки. На момент совершения преступления женщина находилась внутри дома, расположенного в станице Верхнекундрюченской.Пострадавшая пыталась покинуть охваченное огнём здание через дверь, однако злоумышленник заблокировал её снаружи. Завершить начатое преступнику не удалось. Женщине удалось спастись, выбравшись из горящего дома через оконный проём.Мужчина был задержан правоохранительными органами и в настоящее время содержится под стражей в следственном изоляторе.