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В Ростовской области мужчина пострадал, перевернувшись на легковушке

В Ростовской области мужчина пострадал, перевернувшись на легковушке
В Каменском районе перевернулась легковушка. Происшествие случилось вечером 18 февраля рядом с хутором Поповка.

По предварительной информации, водитель «ВАЗ-2107» ехал в сторону Каменска-Шахтинского по трассе А-260. В районе 369-го километра он не справился с управлением и перевернулся на обочину. От удара корпус машины помялся, а стекла вылетели. Судя по фото, транспорт вряд ли удастся восстановить.

- В результате ДТП автомобилист получил травмы различной степени тяжести, - сообщили в пресс-службе ГКУ РО «РО ПСС».

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