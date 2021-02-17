В Ростовской области мужчина пострадал, перевернувшись на легковушке

В Каменском районе перевернулась легковушка. Происшествие случилось вечером 18 февраля рядом с хутором Поповка.По предварительной информации, водитель «ВАЗ-2107» ехал в сторону Каменска-Шахтинского по трассе А-260. В районе 369-го километра он не справился с управлением и перевернулся на обочину. От удара корпус машины помялся, а стекла вылетели. Судя по фото, транспорт вряд ли удастся восстановить.- В результате ДТП автомобилист получил травмы различной степени тяжести, - сообщили в пресс-службе ГКУ РО «РО ПСС».