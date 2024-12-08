В Ростовской области мужчина поссорился с женой и поджег дом

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Шолоховском районе Ростовской области мужчина поджег дом после ссоры с женой. Пожар вспыхнул утром 8 декабря в хуторе Кружилинском.Предварительно, пламя разгорелось в переулке Газетном. Мужчина накануне повздорил с женой и решил таким образом ей отомстить. Клубы дыма заметили очевидцы, они вызвали сотрудников МЧС.На место для тушения прибыли 10 спасателей на двух автоцистернах. Огонь потушили на площади 180 квадратов.В ГУ МЧС по Ростовской области добавили, что в результате пожара пострадавших нет. В отношении хозяина дома решают вопрос о возбуждении уголовного дела.