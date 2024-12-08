В Ростовской области мужчина поссорился с женой и поджег дом
В Шолоховском районе Ростовской области мужчина поджег дом после ссоры с женой. Пожар вспыхнул утром 8 декабря в хуторе Кружилинском.
Предварительно, пламя разгорелось в переулке Газетном. Мужчина накануне повздорил с женой и решил таким образом ей отомстить. Клубы дыма заметили очевидцы, они вызвали сотрудников МЧС.
На место для тушения прибыли 10 спасателей на двух автоцистернах. Огонь потушили на площади 180 квадратов.
В ГУ МЧС по Ростовской области добавили, что в результате пожара пострадавших нет. В отношении хозяина дома решают вопрос о возбуждении уголовного дела.