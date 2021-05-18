В Ростовской области мужчина получил 75% ожогов при пожаре в хозпостройке

В Шахтах 43-летний мужчина пострадал при пожаре в хозпостройке. Происшествие случилось около четырех часов утра 19 мая на улице Балтийской.Горела постройка на площади 48 квадратных метров. Выяснилось, что внутри здания оказался мужчина. Прибывшие спасатели бросились на его спасение. Он сильно обгорел и его сразу передали медикам.- 43-летний мужчина получил 75% ожогов тела, - сообщили в МЧС по Ростовской области.Что стало причиной возгорания хозпостройки, неизвестно. Однако горожанин вел асоциальный образ жизни, поэтому пожар мог произойти из-за неправильного обращения с огнем.