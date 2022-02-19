Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области мужчина погиб во время пожара в частном доме

В Ростовской области мужчина погиб во время пожара в частном доме

В Красносулинском районе Ростовской области случился пожар в частном доме. ЧП произошло 21 февраля около 11:00.

Сильный запах дыма, разносящийся по поселку Пригородному, заметили местные жители. Они вызвали на помощь пожарных. Горел дом № 5 на улице Чапаева. Соседи бросились сами тушить огонь, чтобы не терять время. Им это удалось, ведь пламя успело распространиться всего на два квадрата. Несмотря на такую маленькую площадь пожара, в нем погиб человек. 64-летний мужчина надышался едким дымом и не смог выбраться на улицу.

Как рассказали в ГУ МЧС по Ростовской области, причиной случившегося стало короткое замыкание электропроводки. Сотрудники ведомства для тушения не привлекались.
Фото: 25.mchs.gov.ru.
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.