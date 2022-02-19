В Ростовской области мужчина погиб во время пожара в частном доме

Фото: 25.mchs.gov.ru.

В Красносулинском районе Ростовской области случился пожар в частном доме. ЧП произошло 21 февраля около 11:00.Сильный запах дыма, разносящийся по поселку Пригородному, заметили местные жители. Они вызвали на помощь пожарных. Горел дом № 5 на улице Чапаева. Соседи бросились сами тушить огонь, чтобы не терять время. Им это удалось, ведь пламя успело распространиться всего на два квадрата. Несмотря на такую маленькую площадь пожара, в нем погиб человек. 64-летний мужчина надышался едким дымом и не смог выбраться на улицу.Как рассказали в ГУ МЧС по Ростовской области, причиной случившегося стало короткое замыкание электропроводки. Сотрудники ведомства для тушения не привлекались.