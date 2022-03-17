В Ростовской области мужчина погиб, отравившись дымом при пожаре в своем доме

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В Ростовской области мужчина отравился дымом во время пожара и погиб. Происшествие случилось вечером 18 марта в хуторе Вербовом в переулке Магазинном. Подробности трагедии рассказали в МЧС по Ростовской области.Пожарные прибыли на место, когда огнем полыхало 20 квадратных метров площади дома. Во время тушения спасатели вынесли хозяина помещения, оказавшегося внутри. К сожалению, он надышался едким дымом и задохнулся.- Предварительной причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнем, - прокомментировали в ведомстве.Чем занимался мужчина и что могло спровоцировать пожар, предстоит выяснить специалистам.