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В Ростовской области мужчина погиб, отравившись дымом при пожаре в своем доме

В Ростовской области мужчина погиб, отравившись дымом при пожаре в своем доме
В Ростовской области мужчина отравился дымом во время пожара и погиб. Происшествие случилось вечером 18 марта в хуторе Вербовом в переулке Магазинном. Подробности трагедии рассказали в МЧС по Ростовской области.

Пожарные прибыли на место, когда огнем полыхало 20 квадратных метров площади дома. Во время тушения спасатели вынесли хозяина помещения, оказавшегося внутри. К сожалению, он надышался едким дымом и задохнулся.

- Предварительной причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнем, - прокомментировали в ведомстве.

Чем занимался мужчина и что могло спровоцировать пожар, предстоит выяснить специалистам.
Фото: 61.mchs.gov.ru
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