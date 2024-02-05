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В Ростовской области мужчина на «Лексусе» погиб в ДТП с грузовиком

В Ростовской области мужчина на «Лексусе» погиб в ДТП с грузовиком
В Ростовской области 57-летний мужчина насмерть разбился в аварии с грузовиком. Жуткое ДТП случилось утром 5 февраля рядом с хутором Маркиным Октябрьского района.

Около 09:00 водитель на внедорожнике «Лексус» ехал по автодороге Шахты – Цимлянск. На 12-м километре трассы он выехал на встречную полосу. В тот момент там проезжал МАЗ под управлением 49-летнего мужчины.

Автомобилисты пытались избежать столкновения, но не смогли. Удар пришелся на водительское место «Лексуса», где сидел 57-летний мужчина. Он скончался от полученных травм на месте происшествия. Его 54-летняя пассажирка чудом выжила. Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, пострадавшую женщину доставили в больницу.

Водитель грузовика в списках раненых не значится. Вероятно, он отделался испугом и синяками.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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