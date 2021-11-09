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В Ростовской области мужчина едва не зарезал своего отчима

В Ростовской области мужчина едва не зарезал своего отчима
В Ростовской области 30-летний мужчина едва не зарезал ножом своего отчима. Происшествие случилось в Белой Калитве 8 ноября.

По данным источника Rostov.ru, Сергей К. сидел со своим 51-летним отчимом в гараже возле дома. Мужчины что-то мастерили и выпивали. Во время пьянки у них возник спор, который быстро перешел во взаимные претензии. Слово за слово, и Сергей схватил нож и воткнул его в грудь отчиму.

- С проникающим ранением грудной клетки его доставили в больницу, - прокомментировал источник. - К счастью, мужчине вовремя вызвали скорую помощь, и он не потерял много крови.

Пасынка забрали в отделение полиции и возбудили уголовное дело за умышленное причинение вреда здоровью. Если вину молодого человека докажут в суде, ему грозит от 5 лет лишения свободы.
Фото: az.sputniknews.ru
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