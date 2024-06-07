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В Ростовской области мужчина до смерти забил камнем знакомого

В Ростовской области мужчина до смерти забил камнем знакомого
В Ростовской области 37-летнего мужчину подозревают в расправе над знакомым. Трагедия случилась в городе Новочеркасске.

По версии следствия, в начале июня подозреваемый на улице поругался с 36-летним приятелем. Слово за слово, и между ними вспыхнул конфликт. Затем мужчина вышел из себя и набросился на знакомого. Во время драки подозреваемый якобы взял камень и несколько раз ударил им по голове оппонента. От полученных травм тот скончался.

- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека».

Суд отправил подозреваемого в СИЗО. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Фото: Ростов.Ру
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