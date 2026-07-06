В Ростовской области мотоциклист попал в реанимацию после ДТП с «ГАЗелью»

- В результате ДТП мотоциклист получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в реанимационное отделение районной больницы, - уточнили в МБУ АР «УПЧС».

Фото: МБУ АР «УПЧС»

В Ростовской области 36-летний мотоциклист пострадал в аварии с «ГАЗелью». ДТП произошло 6 июля в станице Ольгинской Аксайского района.Днем водитель мотоцикла двигался к перекрестку в районе дома № 193 на улице Ленина. По предварительным данным, в это время по пересекающей проезжей части ехала «ГАЗель». Водители не смогли разъехаться и столкнулись.Судя по кадрам с места происшествия, мотоцикл врезался в переднюю боковую часть кузова «ГАЗели». От удара на грузовике осталась заметная вмятина.