В Ростовской области молодой парень уволился с работы и пропал



В Ростовской области разыскивают 24-летнего парня. Артём Ткачёв пропал 30 сентября в Новочеркасске.



Мать молодого человека рассказала изданию DonDay.ru, что день в их доме начался как обычно. Утром женщина попрощалась с сыном и ушла на работу. Вернувшись вечером обратно, она не застала его дома. Уже давно минул час, когда он должен был прийти, но его всё не было. Она позвонила ему на работу и там её огорошили тем, что парень уволился. После этого никаких вестей об Артёме не было. Он не отвечает на звонки и на сообщения.



Родные обошли все больницы Новочеркасска, а затем отправились в полицию. Написав заявление, они разместили информацию о поиске в социальных сетях.



В день пропажи на Ткачёве был зелёный плащ, синие джинсы и кеды тёмно-синего цвета. С собой он взял сумку с документами, ключами и мобильным телефоном.



Любого, кто знает, кто может находиться Артём, позвоните по телефону: +7-928-155-53-20.

