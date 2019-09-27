Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростовской области молодой парень уволился с работы и пропал

В Ростовской области молодой парень уволился с работы и пропал
В Ростовской области разыскивают 24-летнего парня. Артём Ткачёв пропал 30 сентября в Новочеркасске.

Мать молодого человека рассказала изданию DonDay.ru, что день в их доме начался как обычно. Утром женщина попрощалась с сыном и ушла на работу. Вернувшись вечером обратно, она не застала его дома. Уже давно минул час, когда он должен был прийти, но его всё не было. Она позвонила ему на работу и там её огорошили тем, что парень уволился. После этого никаких вестей об Артёме не было. Он не отвечает на звонки и на сообщения.

Родные обошли все больницы Новочеркасска, а затем отправились в полицию. Написав заявление, они разместили информацию о поиске в социальных сетях.

В день пропажи на Ткачёве был зелёный плащ, синие джинсы и кеды тёмно-синего цвета. С собой он взял сумку с документами, ключами и мобильным телефоном.

Любого, кто знает, кто может находиться Артём, позвоните по телефону: +7-928-155-53-20.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.