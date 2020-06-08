В Ростовской области легковушка упала с моста в реку: пострадал водитель

Водитель легковушки в Ростовской области получил травмы, упав с моста в реку. Дорожно-транспортное происшествие случилось около 9 часов 10 июня на трассе Азов — станица Староминская.На «Опеле Астра» в сторону Краснодара ехал 33-летний автомобилист. На его пути был мост, однако он был закрыт из-за ремонтных работ. Предположительно, водитель проигнорировал знак «Въезд запрещён» и в следующий миг упал в реку.По данному факту проводится проверка.