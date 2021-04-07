В Ростовской области легковушка съехала с берега и ушла на дно реки

Местная жительница припарковала машину на берегу реки Дон и отправилась по своим делам. На крутом склоне автомобиль покатился и за считанные секунды ушел под воду. Когда женщина вернулась, то не обнаружила оставленный транспорт.К счастью, рядом оказались местные спасатели, которые пришли дончанке на помощь. Они спустились на дно реки, оплели авто сетью и с помощью спецтехники вытащили его на сушу. Сложность операции заключалась в том, что авто успело перевернуться на крышу.Как сообщили в ГКУ РО «Ростовская областная поисково-спасательная служба во внутренних водах и территориальном море РФ», причиной ЧП стало нарушение правил безопасной парковки.Вероятнее всего, автомобиль уже не подлежит восстановлению. Все жизненно важные механизмы авто наполнились водой.