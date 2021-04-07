В Ростовской области легковушка съехала с берега и ушла на дно реки
Местная жительница припарковала машину на берегу реки Дон и отправилась по своим делам. На крутом склоне автомобиль покатился и за считанные секунды ушел под воду. Когда женщина вернулась, то не обнаружила оставленный транспорт.
К счастью, рядом оказались местные спасатели, которые пришли дончанке на помощь. Они спустились на дно реки, оплели авто сетью и с помощью спецтехники вытащили его на сушу. Сложность операции заключалась в том, что авто успело перевернуться на крышу.
Как сообщили в ГКУ РО «Ростовская областная поисково-спасательная служба во внутренних водах и территориальном море РФ», причиной ЧП стало нарушение правил безопасной парковки.
Вероятнее всего, автомобиль уже не подлежит восстановлению. Все жизненно важные механизмы авто наполнились водой.