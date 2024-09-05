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В Ростовской области электромеханик сорвался с теплохода и погиб

В Ростовской области электромеханик сорвался с теплохода и погиб
В Ростовской области электромеханик сорвался с теплохода и погиб. ЧП случилось 1 сентября, о чем сообщил Роструд.

Электромехаником на судне работал 54-летний мужчина из Нижегородской области. В тот день он поднялся на палубу, но не удержался и упал в воду. Старший помощник капитана сразу заметил это и остановил двигатели корабля. Коллеги пострадавшего немедленно бросили ему спасательный круг и спустили на воду лодку.

К сожалению, когда мужчину вытащили из воды, он был уже без признаков жизни.
Фото для иллюстрации: Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора.
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