Фото для иллюстрации: Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора.

В Ростовской области электромеханик сорвался с теплохода и погиб. ЧП случилось 1 сентября, о чем сообщил Роструд.Электромехаником на судне работал 54-летний мужчина из Нижегородской области. В тот день он поднялся на палубу, но не удержался и упал в воду. Старший помощник капитана сразу заметил это и остановил двигатели корабля. Коллеги пострадавшего немедленно бросили ему спасательный круг и спустили на воду лодку.К сожалению, когда мужчину вытащили из воды, он был уже без признаков жизни.