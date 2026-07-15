В Ростовской области из-за «кустарной» заправки сгорели семь машин

- В результате пожара пострадал 30-летний мужчина, - сообщили в региональном ГУ МЧС.

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростовской области мужчина пострадал во время пожара, который произошел из-за заправки автомобиля в необорудованном месте. ЧП случилось 15 июля в селе Новобессергеневке.По предварительным данным, утром местный житель решил заправить машину на стоянке на улице Куликова. Топливо у него было в канистре, поэтому мужчина не поехал на заправочную станцию. В процессе горючее вспыхнуло, после чего огонь охватил автомобиль и перекинулся на стоящие рядом машины.В результате на открытой стоянке загорелись семь автомобилей. К моменту прибытия спасателей площадь пожара составила 40 квадратных метров.К тушению привлекли восемь пожарных и две единицы техники.В ведомстве уточнили, что причиной возгорания стала «кустарная» заправка автомобиля.