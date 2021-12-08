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В Ростовской области ищут четырехлетнего мальчика, которого в Питере похитил отец

В Ростовской области ищут четырехлетнего мальчика, которого в Питере похитил отец

В Ростовской области ищут четырехлетнего мальчика, которого похитил собственный отец. Происшествие случилось 8 декабря.

В полицию обратилась мать ребенка Марина Мальцева. По ее словам, когда она вела сына в детский сад, на нее напал бывший возлюбленный. Он избил девушку и ушел вместе с их общим сыном в неизвестном направлении. Женщина говорит, что подобные случаи уже происходили ранее, но мужчине удавалось избежать уголовной ответственности.

Не теряя надежды, женщина обратилась в правоохранительные органы. Также к поискам Матвея подключились волонтеры.

Где сейчас находится мальчик, неизвестно. Мать подозревает, что отец мог увезти малыша в другой регион. На страницах в соцсетях добровольцы разместили информацию, что отец мог увезти его в Ростовскую область.

Матвей был одет в комбинезон, как на фотографии, черные ботинки с салатовыми вставками и шапку оливкового цвета. Рост мальчика - около 110 см, телосложение нормальное, волосы русые, глаза карие.

Если у вас есть информация о местонахождении Матвея, звоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.
Фото: «Лиза Алерт»
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