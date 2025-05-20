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В Ростовской области химический ожог рта получила трехлетняя девочка

В Ростовской области химический ожог рта получила трехлетняя девочка

В Зернограде 20 мая случилось печальное происшествие. По данным DonDay, ребенок нашел батарейку и начал ее грызть. Это обернулось серьезным химическим повреждением ротовой полости. Девочку на «скорой» доставили в городскую больницу.

Следует помнить, что при проглатывании батарейки в желудке происходит замыкание цепи. Вследствие этого выделяется щелочное вещество, которое моментально начинает реагировать, вызывая электрохимический ожог тканей.
Фото: дондей
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