В Ростовской области химический ожог рта получила трехлетняя девочка
В Зернограде 20 мая случилось печальное происшествие. По данным DonDay, ребенок нашел батарейку и начал ее грызть. Это обернулось серьезным химическим повреждением ротовой полости. Девочку на «скорой» доставили в городскую больницу.
Следует помнить, что при проглатывании батарейки в желудке происходит замыкание цепи. Вследствие этого выделяется щелочное вещество, которое моментально начинает реагировать, вызывая электрохимический ожог тканей.