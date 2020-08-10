В Ростовской области горел банный комплекс

Возгорание бани произошло в Новочеркасске Ростовской области. ЧП случилось 11 августа около 7:00 в станице Малинка.Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, баня загорелась на улице 7-я Линия в связи с коротким замыканием электропроводки. Пламя быстро распространилось по участку и к приезду пожарных охватило площадь восемь квадратных метров.Возгорание пытались ликвидировать восемь спасателей и две единицы техники. Им удалось потушить горящий участок примерно за 20 минут.- В результате чрезвычайного происшествия никто не пострадал, - добавили в ведомстве.