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В Ростовской области горел банный комплекс

В Ростовской области горел банный комплекс
Возгорание бани произошло в Новочеркасске Ростовской области. ЧП случилось 11 августа около 7:00 в станице Малинка.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, баня загорелась на улице 7-я Линия в связи с коротким замыканием электропроводки. Пламя быстро распространилось по участку и к приезду пожарных охватило площадь восемь квадратных метров.

Возгорание пытались ликвидировать восемь спасателей и две единицы техники. Им удалось потушить горящий участок примерно за 20 минут.

- В результате чрезвычайного происшествия никто не пострадал, - добавили в ведомстве.

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