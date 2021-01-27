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В Ростовской области годовалая малышка пострадала в ДТП

В Ростовской области годовалая малышка пострадала в ДТП
В Ростовской области два человека, в том числе годовалый ребенок, пострадали в ДТП. Авария случилась днем 29 января в Сальске.

По информации регионального отдела пропаганды УГИБДД, происшествие случилось в районе дома № 24 по улице Заводской. 21-летний водитель на «Дэу Нексии» ехал с годовалой малышкой, которая находилась без специального удерживающего устройства.

На перекрестке неравнозначных дорог шофер не предоставил преимущество в движении автомобилю «Киа Спортэйдж» под управлением 31-летнего водителя. В результате авто столкнулись.

- Пострадали водитель автомобиля «Киа» и маленькая пассажирка «Дэу Нексии», - сообщили в ведомстве. - В отношении водителя «Дэу Нексии» составлен административный материал за нарушение правил перевозки детей.

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