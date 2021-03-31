В Ростовской области «ГАЗель» на территории школы сбила первоклассницу

В Каменском районе водитель «ГАЗели» сбил 8-летнюю девочку. Происшествие случилось утром 2 апреля на улице Фрунзе, 86 в поселке Глубоком.По предварительной информации, 67-летний мужчина за рулем «ГАЗели» привез в школу №32 продукты для столовой. Водитель стал сдавать назад, чтобы подъехать ближе к зданию.В этот момент в школу шла 8-летняя девочка. Мама первоклассницы спешила по делам, поэтому высадила дочь у ворот, предназначенных для техтранспорта. Хотя калитка для прохода учеников находилась чуть дальше.Не заметив девочку, водитель «ГАЗели» продолжил двигаться задним ходом. Малышка оказалась под колесами транспорта.- Ребенка с травмами доставили в больницу, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.