Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области фура сбила двух пешеходов, один скончался

В Ростовской области фура сбила двух пешеходов, один скончался
В Ростовской области фура сбила двух пешеходов, один скончался. ЧП произошло в ночь на 17 февраля в Белокалитвинском районе.

Примерно в 00:30 по трассе Волгоград - Луганск за рулем «Вольво» ехал 58-летний мужчина. В это же время трассу переходил мужчина, чтобы не сбить его, водитель фуры повернул руль налево. Большегруз протаранил остановившийся «Хендай Акцент». После по инерции фура наехала на 36-летнего и 40-летнего пешеходов.

В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате ДТП от полученных травм скончался 40-летний мужчина. А 36-летний пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.