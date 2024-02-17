Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Ростовской области фура сбила двух пешеходов, один скончался. ЧП произошло в ночь на 17 февраля в Белокалитвинском районе.Примерно в 00:30 по трассе Волгоград - Луганск за рулем «Вольво» ехал 58-летний мужчина. В это же время трассу переходил мужчина, чтобы не сбить его, водитель фуры повернул руль налево. Большегруз протаранил остановившийся «Хендай Акцент». После по инерции фура наехала на 36-летнего и 40-летнего пешеходов.В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате ДТП от полученных травм скончался 40-летний мужчина. А 36-летний пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.