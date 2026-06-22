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В Ростовской области «Фольксваген» перевернулся в кювете, пострадали два человека

В Ростовской области «Фольксваген» перевернулся в кювете, пострадали два человека

В Пролетарском районе в ДТП пострадали два пассажира перевернувшегося в кювете «Фольксвагена».

Авария случилась утром в понедельник, 22 июня, на трассе Котельниково - Песчанокопское.

По предварительной информации, 30-летний водитель легковушки превысил скорость и потерял управление, из-за чего машина съехала в кювет и перевернулась.

В результате ДТП пострадали 24-летний и 64-летний пассажиры. По предварительным данным, 30-летний водитель «Фольксваген» превысил скорость, потерял управление и съехал в кювет, после чего легковушка перевернулась.

В результате столкновения травмы получили 24-летний и 64-летний пассажиры «Фольксвагена», сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Фото: Госавтоинспекция РО
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