В Ростовской области «Фольксваген» перевернулся в кювете, пострадали два человека

Фото: Госавтоинспекция РО

В Пролетарском районе в ДТП пострадали два пассажира перевернувшегося в кювете «Фольксвагена».Авария случилась утром в понедельник, 22 июня, на трассе Котельниково - Песчанокопское.По предварительной информации, 30-летний водитель легковушки превысил скорость и потерял управление, из-за чего машина съехала в кювет и перевернулась.В результате ДТП пострадали 24-летний и 64-летний пассажиры. По предварительным данным, 30-летний водитель «Фольксваген» превысил скорость, потерял управление и съехал в кювет, после чего легковушка перевернулась.В результате столкновения травмы получили 24-летний и 64-летний пассажиры «Фольксвагена», сообщили в региональной Госавтоинспекции.