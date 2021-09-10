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В Ростовской области еще 26 человек с COVID-19 скончались от последствий вируса

В Ростовской области еще 26 человек с COVID-19 скончались от последствий вируса
Еще 26 жителей Ростовской области, зараженные коронавирусом, скончались в ковидных госпиталях. Такие данные представили в областном правительстве.

По данным на 13 сентября, это 12 женщин возрастом от 53 до 94 лет, а также 14 мужчин от 44 до 92 лет. Примечательно, что все умершие страдали заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем, ожирением и онкологией. А за весь период жертвами COVID-19 стали 6 344 человека.

Всего в Ростовской области - 470 новых инфицированных коронавирусом. Общее количество заболевших в регионе превысило 130 тысяч человек. Большинство из них уже победили заболевание и вакцинируются. К слову, прививки в регионе сделали более миллиона человек.


Фото:sterhluki.ru
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