В Ростовской области еще 26 человек с COVID-19 скончались от последствий вируса

Еще 26 жителей Ростовской области, зараженные коронавирусом, скончались в ковидных госпиталях. Такие данные представили в областном правительстве.По данным на 13 сентября, это 12 женщин возрастом от 53 до 94 лет, а также 14 мужчин от 44 до 92 лет. Примечательно, что все умершие страдали заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем, ожирением и онкологией. А за весь период жертвами COVID-19 стали 6 344 человека.Всего в Ростовской области - 470 новых инфицированных коронавирусом. Общее количество заболевших в регионе превысило 130 тысяч человек. Большинство из них уже победили заболевание и вакцинируются. К слову, прививки в регионе сделали более миллиона человек.Фото:sterhluki.ru