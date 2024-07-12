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В Ростовской области едва не утонули трое мужчин

В Ростовской области едва не утонули трое мужчин
В станице Старочеркасской Ростовской области едва не утонули трое мужчин. ЧП случилось 11 июля в станице Старочеркасской. Информацию об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

Примерно в 15:30 трое мужчин решили поплавать на надувном матрасе. Они выплыли за буйки и не смогли справиться с сильным течением. Они начали звать на помощь.

Очевидцы тут же вызвали спасателей. Однако к их приезду мужчины уже были на берегу, а из воды их вытащил спасатель, дежуривший на пляже.
Фото: Ростов ру
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