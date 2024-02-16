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В Ростовской области двухлетний малыш выпил чистящее средство и умер

В Ростовской области двухлетний малыш выпил чистящее средство и умер
В Ростовской области двухлетний мальчик выпил чистящее средство и умер. Трагедия случилась в селе Песчанокопском в ноябре 2023 года. Однако информация об этом стала известна только после возбуждения уголовного дела.

По версии следствия, малыш вышел на прогулку во двор. В какой-то момент он остался без присмотра взрослых. Мальчик увидел бутылку с чистящим средством и решил попробовать содержимое внутри. Он выпил жидкость, не зная, что в составе содержится щелочь. Спустя пару минут ребенку стало плохо и его доставили в больницу с внутренним химическим ожогом. Несмотря на попытки врачей спасти мальчика, он скончался.

- Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности». Из больницы, где проходил лечение ребенок, изъята медицинская документация, назначено проведение экспертиз, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области.
Фото: Rostov.ru
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