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В Ростовской области двое детей погибли в ДТП с внедорожником

В Ростовской области двое детей погибли в ДТП с внедорожником
На трассе Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск в аварии с внедорожником погибли двое детей. Происшествие случилось 21 августа в Тацинском районе.

По предварительным данным, за рулём автомобиля «Сузуки» находилась 38-летняя женщина. В какой-то момент её транспортное средство съехало с дороги и врезалось в столб, в результате чего внедорожник смялся.

— В результате автомобильной аварии погибли пассажиры «Сузуки» — 12-летний мальчик и 10-летняя девочка, — сообщили в УГИБДД по Ростовской области.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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