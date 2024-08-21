В Ростовской области двое детей погибли в ДТП с внедорожником

Фото: УГИБДД по Ростовской области

На трассе Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск в аварии с внедорожником погибли двое детей. Происшествие случилось 21 августа в Тацинском районе.По предварительным данным, за рулём автомобиля «Сузуки» находилась 38-летняя женщина. В какой-то момент её транспортное средство съехало с дороги и врезалось в столб, в результате чего внедорожник смялся.— В результате автомобильной аварии погибли пассажиры «Сузуки» — 12-летний мальчик и 10-летняя девочка, — сообщили в УГИБДД по Ростовской области.