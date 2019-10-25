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В Ростовской области двое детей госпитализированы после падения с прицепа КамАЗа

В Ростовской области двое детей госпитализированы после падения с прицепа КамАЗа
В Зерноградском районе Ростовской области двое детей госпитализированы с серьезными травмами после падения с прицепа грузовика. Инцидент произошел в хуторе Гуляй-Борисовка 27 октября.

По предварительной информации, двое мальчиков, пяти и одиннадцати лет, пока никто из взрослых не видел, забрались на прицеп грузовика, предположительно, марки КамАЗ. Недалеко от дома № 12 на улице Заречной дети не удержались и упали с кузова.

- Обстоятельства происшествия и личность водителя устанавливаются, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. – Пока не известно, стоял грузовик либо двигался в момент падения детей.

С травмами разной тяжести мальчиков госпитализировали в хирургическое отделение ЦРБ Зернограда.

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