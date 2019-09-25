В Ростовской области две женщины угорели, пытаясь согреться



В Ростовской области две женщины погибли, задохнувшись газом. Трагедия случилась в Новошахтинске утром 27 сентября. Тела погибших обнаружили в частном доме на улице Бекетова. Трупы принадлежали пенсионерке и молодой женщине.



Стало известно, что они решили согреться и включили на полную мощность газовые горелки. Пока они занимались своими делами, воздух в помещении постепенно сгорал, пока в доме практически не осталось кислорода. Женщины получили отравление угарным газом и скончались на месте, сообщает пресс-служба компании «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону».



Правоохранители начали проверку по факту гибели двух человек.