В Ростовской области два человека погибли в ночном пожаре

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

В Ростовской области два человека погибли при пожаре в собственном доме, сообщает ГУ МЧС по региону. Происшествие случилось в хуторе Новопавловка Октябрьского района в ночь на 7 декабря.Дом на улице Первомайской, 1 начал гореть около полуночи. Прибывшие на место 11 спасателей на четырех спецмашинах тушили огонь, охвативший все жилище, около часа.После полной ликвидации пламени на пепелище обнаружили обгоревшие тела двоих человек. Их личности и причина случившегося устанавливают.