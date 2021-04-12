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В Ростовской области два человека погибли в ДТП с «ГАЗелью»

В Ростовской области два человека погибли в ДТП с «ГАЗелью»
В Ростовской области случилось смертельное ДТП с участием «ГАЗели». Авария произошла на автодороге Котельниково - Песчанокопское около 23 часов 13 апреля.

По предварительным данным, 28-летний водитель «Форда Фокуса» тянул на сцепке внедорожник УАЗ в сторону села Песчанокопское. В районе 151-го километра, под городом Пролетарском, он выехал на встречную полосу. Там мчалась «ГАЗель» под управлением 36-летнего мужчины.

Столкновение оказалось настолько сильным, что иномарку буквально расплющило между двумя автомобилями. УАЗ с многочисленными повреждениями перевернулся на бок. А у «ГАЗели», судя по фото, сильно помят капот. Часть кузова отошла, а кабина водителя сильно сплющена. Машины вряд ли удастся восстановить.

- В результате ДТП водитель и пассажир «Форда Фокуса» получили смертельные травмы, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области. - Они скончались на месте происшествия. Личность погибшего пассажира иномарки пока не установлена.

36-летний водитель «ГАЗели» остался жив, но получил множественные травмы.

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