В Ростовской области два человека погибли в ДТП с «ГАЗелью»

В Ростовской области случилось смертельное ДТП с участием «ГАЗели». Авария произошла на автодороге Котельниково - Песчанокопское около 23 часов 13 апреля.По предварительным данным, 28-летний водитель «Форда Фокуса» тянул на сцепке внедорожник УАЗ в сторону села Песчанокопское. В районе 151-го километра, под городом Пролетарском, он выехал на встречную полосу. Там мчалась «ГАЗель» под управлением 36-летнего мужчины.Столкновение оказалось настолько сильным, что иномарку буквально расплющило между двумя автомобилями. УАЗ с многочисленными повреждениями перевернулся на бок. А у «ГАЗели», судя по фото, сильно помят капот. Часть кузова отошла, а кабина водителя сильно сплющена. Машины вряд ли удастся восстановить.- В результате ДТП водитель и пассажир «Форда Фокуса» получили смертельные травмы, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области. - Они скончались на месте происшествия. Личность погибшего пассажира иномарки пока не установлена.36-летний водитель «ГАЗели» остался жив, но получил множественные травмы.