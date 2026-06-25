В Ростовской области дотла сгорела шиномонтажка

Фото: Соцсети

Вечером 24 июня в городе Шахты произошел крупный пожар, в результате которого дотла сгорела шиномонтажная мастерская. Инцидент случился в районе шести часов вечера по адресу: Делегатская, 32б.Очевидцы начали делиться кадрами происшествия в социальных сетях практически сразу после возгорания. По сообщениям горожан, перед появлением пламени был слышен громкий хлопок. Вскоре после этого люди увидели огромный столб черного дыма, который был виден на несколько километров от места событий.К моменту прибытия первых пожарных расчетов огонь уже охватил площадь 200 квадратных метров. На месте происшествия работали 11 человек личного состава и четыре единицы специализированной техники. Благодаря слаженным действиям пожарных пламя удалось ликвидировать спустя почти два часа после его возникновения.На данный момент причина возгорания устанавливается специалистами.