В Ростовской области дотла сгорел киоск
В посёлке Чалтырь Ростовской области дотла сгорел киоск. Происшествие произошло 2 марта на улице Ростовской.
Сообщение о возгорании торгового павильона поступило в ГУ МЧС около 15.30. Площадь пожара составила 80 квадратных метров.
- Огонь тушили девять спасателей и две единицы техники, - добавили в региональном ведомстве.
К счастью, никто не пострадал. Однако хозяин киоска потерпел колоссальные материальные убытки.
По какой причине вспыхнул пожар, пока не известно. Детали ЧП уточняются.