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В Ростовской области дотла сгорел киоск

В Ростовской области дотла сгорел киоск
В посёлке Чалтырь Ростовской области дотла сгорел киоск. Происшествие произошло 2 марта на улице Ростовской.

Сообщение о возгорании торгового павильона поступило в ГУ МЧС около 15.30. Площадь пожара составила 80 квадратных метров.

- Огонь тушили девять спасателей и две единицы техники, - добавили в региональном ведомстве.

К счастью, никто не пострадал. Однако хозяин киоска потерпел колоссальные материальные убытки.

По какой причине вспыхнул пожар, пока не известно. Детали ЧП уточняются.

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