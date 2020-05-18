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В Ростовской области девочка попала в реанимацию, решив прокатиться на мотоцикле

В Ростовской области девочка попала в реанимацию, решив прокатиться на мотоцикле
В Ростовской области девочка, пострадавшая в результате ДТП с мотоциклом, находится в реанимацию. Авария произошла вечером 19 мая в хуторе Гуляй-Борисовка.

На улице Есенина 13-летняя девочка гуляла со своим 20-летним другом. Она попросила у него мотоцикл, чтобы прокатиться. Проехав на нём всего несколько метров, подросток потеряла управление и на большой скорости врезалась в стену. Девочка получила серьёзные травмы и была доставлена в реанимацию.

- По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции проводится проверка, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. Выясняются все обстоятельства происшествия. Если полицейские установят, что владелец передал мотоцикл несовершеннолетней, ему может грозить уголовная ответственность.

Выяснилось, что ранее парень был лишён прав.

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