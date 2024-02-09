Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области дедушка за рулем «Дэу» сбил пешехода

В Ростовской области дедушка за рулем «Дэу» сбил пешехода
В Ростовской области произошла еще одна авария с участием пешехода. Происшествие случилось 8 февраля около 20:30 в Октябрьском районе, недалеко от Новочеркасска.

По предварительной информации, 73-летний водитель «Дэу Джентры» ехал в сторону поселка Каменоломни. Проезжая Персиановский, он не увидел, как по краю дороги шел мужчина. Разглядеть в кромешной темноте человека было тяжело. Пенсионер не увидел его и сбил. Удар был настолько сильным, что мужчину отбросило в сторону.

— В результате ДТП 58-летний пешеход получил травмы и был госпитализирован, — прокомментировали в УГИБДД по Ростовской области.
Фото: УГИБДД по РО.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.