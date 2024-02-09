В Ростовской области дедушка за рулем «Дэу» сбил пешехода

Фото: УГИБДД по РО.

В Ростовской области произошла еще одна авария с участием пешехода. Происшествие случилось 8 февраля около 20:30 в Октябрьском районе, недалеко от Новочеркасска.По предварительной информации, 73-летний водитель «Дэу Джентры» ехал в сторону поселка Каменоломни. Проезжая Персиановский, он не увидел, как по краю дороги шел мужчина. Разглядеть в кромешной темноте человека было тяжело. Пенсионер не увидел его и сбил. Удар был настолько сильным, что мужчину отбросило в сторону.— В результате ДТП 58-летний пешеход получил травмы и был госпитализирован, — прокомментировали в УГИБДД по Ростовской области.