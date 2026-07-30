В Ростовской области четыре человека пострадали в ДТП на трассе

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Ростовской области четверо пострадали в аварии. ДТП случилось 30 июля на 27-м километре трассы Самбек – поселок Матвеев Курган.По предварительным данным, авария произошла в Матвеево-Курганском районе около 16:00. 41-летний мужчина на «Форде Транзите» решил пойти на обгон. Транспорт занесло, и он врезался в «Киа», за рулем которого сидел 30-летний мужчина.Как сообщили в Госавтоинспекции региона, в результате аварии получили травмы и доставлены в больницу 4 человека: водитель автомобиля «Форд» и его пассажиры 68, 69 и 35 лет.