Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области четыре человека пострадали в ДТП на трассе

В Ростовской области четыре человека пострадали в ДТП на трассе
В Ростовской области четверо пострадали в аварии. ДТП случилось 30 июля на 27-м километре трассы Самбек – поселок Матвеев Курган.

По предварительным данным, авария произошла в Матвеево-Курганском районе около 16:00. 41-летний мужчина на «Форде Транзите» решил пойти на обгон. Транспорт занесло, и он врезался в «Киа», за рулем которого сидел 30-летний мужчина.

Как сообщили в Госавтоинспекции региона, в результате аварии получили травмы и доставлены в больницу 4 человека: водитель автомобиля «Форд» и его пассажиры 68, 69 и 35 лет.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика