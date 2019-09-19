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В Ростовской области будут судить 70-летнего пенсионера, застрелившего сына из ружья

В Ростовской области будут судить 70-летнего пенсионера, застрелившего сына из ружья
В Ростовской области перед судом предстанет 70-летний Николай Жильцов, застреливший сына ружьем Происшествие случилось в Каменске-Шахтинском в апреле этого года, сообщили в донской прокуратуре.

По версии следствия, отец и сын жили в родном городе последние 20 лет. Они часто ругались из-за раздела общего дома. Конфликты заканчивались обоюдными оскорблениями и драками. Сын часто выгонял Николая на улицу.

В апреле 2019 года мужчины, находясь дома, снова начали ругаться. В ходе ссоры сын ударил отца. Жильцов не мог стерпеть этого и впал в состояние аффекта. Он достал и сейфа ружье и выстрелил сыну в живот. Раненый кончался на месте.

– Проведенная экспертиза показала, что в момент совершения преступления обвиняемый находился в состоянии аффекта. Дело направлено в Каменский районный суд для рассмотрения по существу, – прокомментировали в прокуратуре Ростовской области.

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