В Ростовской области больше двух недель разыскивают 36-летнего мужчину

В Ростовской области больше двух недель назад пропал 36-летний мужчина. Он вышел из дома в Целинском районе и не вернулся обратно. Близкие и родные Виталия Голубева после безуспешных попыток выйти на связь с родственником обратились за помощью к волонтёрам.Виталий покинул место проживания 18 октября. Куда мужчина мог пойти, никому неизвестно. Не исключено, что он двинулся по направлению к Новочеркасску и Ростову-на-Дону.Пропавший невысокого роста, примерно 164 сантиметра, у него среднее телосложение, короткие тёмно-русые волосы и карие глаза. Родные Виталия Голубева не видели, в какой одежде он ушёл.Если вы знаете что-либо о местонахождении разыскиваемого мужчины или признали его в каком-то прохожем, сообщите по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.