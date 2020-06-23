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В Ростовской области без вести пропал пенсионер на машине

В Ростовской области без вести пропал пенсионер на машине
На Дону без вести пропал 69-летний житель города Шахты. О пропаже Михаила Лаврика сообщили 25 июня в поисковом отряде Лиза Алерт Юг.

По данным волонтёров, в этот день около 5 утра мужчина уехал из дома на своём автомобиле «ВАЗ-2109». Он отправился косить траву на участке. Больше на связь с близкими пенсионер не выходил.

Поисковики сообщили приметы пропавшего. У него полное телосложение, рост около 160 сантиметров. У дончанина серо-голубые глаза и седые волосы.

Михаил Лаврик был одет в серые брюки, синюю футболку, сиреневые калоши и зелёную кепку.
Отмечается, что пенсионер может нуждаться в медицинской помощи.

Всех, кто знает, где находится Михаил Лаврик или видел его, просят сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

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