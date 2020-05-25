В Ростовской области бензовоз смял легковушку на трассе

В Ростовской области на трассе в Октябрьском районе произошло ДТП с участием двух большегрузов и ВАЗа. Авария произошла недалеко от посёлка Новоперсиановского 27 мая.«ВАЗ-2105» оказался между двух бензовозов. Один из грузовиков смял легковушку так, что она превратилась в груду металла.На место происшествия прибыли спасатели. Они помогли водителю «пятёрки» выбраться из покорёженной машины. На удивление, мужчина не просто выжил в жуткой аварии, ему даже не понадобилась медицинская помощь.В отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области сообщили, что никто из участников ДТП не пострадал.