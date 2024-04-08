В Ростовской области бабушка и 15-летний внук погибли от отравления угарным газом

Фото: Ростов ру.

В Ростовской области бабушка с 15-летним внуком погибли, отравившись угарным газом. Пожилая женщина топила дом с помощью печи, но не открыла поддувало. Трагедия случилась 7 апреля в селе Грушево-Дубовском в хуторе Чернышев.Как сообщает портал Donday, 15-летний внук пришел к бабушке помогать по хозяйству. Через какое-то время они оба перестали выходить на связь. Тела, лежащие на полу без сознания, обнаружили соседи. Они вызвали скорую помощь и полицейских.Приехавшие медики констатировали смерь 70-летней женщины, а у мальчика нащупали слабый пульс. Подростка экстренно отправили в больницу, но спасти не удалось. Спустя два часа он скончался.Предварительной причиной смерти стало отравление угарным газом. Вероятней всего, пенсионерка хотела согреть дом и затопила печь, но не открыла поддувало.